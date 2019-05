"Арсенал" критикует УЕФА: английские фанаты не попадут на финал Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" выступил с официальным заявлением, в котором раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за выбор местом проведения финала Лиги Европы столицы Азербайджана города Баку. Матч пройдет 29 мая 2019 года.

"Все в "Арсенале" рады выходу в финал Лиги Европы, мы с нетерпением ждем матча с "Челси", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Арсенала". – Тем не менее, мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить нашему клубу всего 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 000".

"On behalf of our fans, we would like to understand the criteria by which venues are selected for finals, and also how supporter requirements are taken into account as part of this."