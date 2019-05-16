Красота ценою в жизнь: чем опасно злоупотребление солярием

В преддверии сезона отпусков салоны красоты штурмуют любители ровного загара. Среди желающих озолотить тон кожи при помощи солярия — все больше пострадавших от чрезмерного пристрастия к ультрафиолету. Чем опасны солнечные ванны, и как после не попасть к врачу?

С соляриями Ольге не везет. Однажды она застряла в горизонтальном солярии.

- Неожиданно лампы гаснут, и крышка захлопывается!

Желание быть похожей на фитнес-модель не отпустило, и она продолжила загорать — уже вертикально. Но и тут не повезло.

- На шестой минуте я упала в обморок.

Лицо и тело покрылись пятнами. За их удаление косметологи взяли большие деньги. С тех пор Ольга перешла на естественный загар.

- В целом видно: вы как-то не очень аккуратны с солнцем.

Даже одноразовое посещение студии загара — повод обследовать пигментные пятна.

- Не совсем равномерное распределение структур — вам надо с солнцем поаккуратнее быть!

С таким количеством приобретенных родинок загорать под искусственным солнцем противопоказано. Врачи категоричны: солярий вреден и даже опасен — в любых количествах.

"Солярий — это, по сути, смерть! Даже однократное посещение солярия, например, у женщин, повышает риск меланомы практически в два раза. Если посещение солярия было в возрасте ранних двадцати лет, то риск меланомы повышается на 75 процентов", — говорит дерматолог-онколог Владимир Вавилов.

Меланома — вторая самая распространенная опухоль у женщин после рака молочной железы. Ее как раз и может вызвать солярий. Под ультрафиолетом кожа стареет быстрее. Сама процедура вызывает зависимость. Причина — гормон счастья эндорфин. Мария, работая в фитнес-индустрии, посещала солярий ежедневно.

- Три дня подряд могла минут по десять ходить.

Сейчас ходит реже — всего три раза в неделю.

"В Москве солнце не каждый день, естественно, зимой его вообще нет. И хоть какие-то витамины от солнца, хоть и в солярии, я получаю", — говорит она.

В студии загара уверяют — солярий полезнее солнца: лучи альфа и бета безопасны, а вот вредные гамма-лучи отсутствуют.

"Укрепляем иммунитет, у нас вырабатывается витамин D. Обмен веществ тоже ускоряется, поэтому спортсмены любят загорать", — говорит основатель студии загара Евгения Мейзер.

Впрочем, продавцы солнца отмечают, что в последнее время поток клиентов сократился. Пожалуй, только к лету желающих приобрести коричневый оттенок кожи становится больше.

"Сейчас, конечно, сезон летний, все раздеваются — хочется надеть юбочки, платьица. Начинать загорать лучше от пяти минут и постепенно увеличивать время инсоляции. Максимальное время — до 15 минут", — говорит Евгения.

Если вы все-таки решили, что ламповые ванны вам необходимы, есть ряд нехитрых правил. Первое — соблюдать дозировку: от 60 до 100 часов в год. Второе — пользоваться кремом: он будет дополнительной преградой для вредных лучей. И еще одно: не стесняйтесь спросить, когда в солярии последний раз меняли лампы. Ведь максимальное время их работы — 800 часов.

Необходимы для загара специальные наклейки, которые закрывают нежные участки, шапочка и очки. Но абсолютно безопасный загар никто не гарантирует. Врачу все равно придется показаться — и лучше до солярия. Проконсультироваться о допустимой дозе ультрафиолета — она индивидуальна для каждого.