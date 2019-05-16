За сутки в Москве выпала месячная норма осадков, но выходные будут теплыми

Из-за мощного ливня, который начался в столице вечером 15 мая и продолжился до утра 16 мая, перевыполнена месячная норма осадков. Самый интенсивный дождь был в центре Москвы.

В различных частях города выпало от трети до половины месячного количества осадков, об этом сообщает сайт "Метеоновости". Из-за непогоды возникли проблемы с транспортным движением. На большинстве автомагистралей Москвы были десятибалльные пробки.

В центре столицы 15 мая выпало около 18 миллиметров осадков при месячной норме 51 миллиметр. За ночь добавилось еще 4 миллиметра.

В Михайловском выпало вовсе больше половины месячной нормы осадков — 27 миллиметров. Что касается окрестности столицы, то самый сильный дождь был в Коломне — за ночь выпало 32 миллиметра осадков.

Синоптики обещают теплую погоду в предстоящие майские выходные. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 20 градусов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.