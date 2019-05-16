Мини-футбол. "Динамо-Самара" продолжает творить сенсации

В чемпионате российской мини-футбольной Суперлиги стартовали полуфинальные серии и в одной из пар произошла мини-сенсация: шестой клуб регулярного чемпионата "Динамо-Самара" в гостях выиграл первый матч у "бумажных фаворитов" из "Тюмени" – 2:1.

Гости, которые в первом раунде плей-офф вывели из борьбы еще одного фаворита – клуб "Синара" из Екатеринбурга, — матч в Тюмени провели просто блестяще. Динамовцы выиграли первый тайм (2:0), а во втором сумели удержать преимущество, пропустив всего один мяч.

В другой игре вторая команда "регулярки" Суперлиги КПРФ уверенно разобралась с "посеянной" восьмой "Новой Генерацией" из Сыктывкара – 7:3. Вторые матчи в сериях до трех побед снова пройдут на площадках "Тюмени" и КПРФ.