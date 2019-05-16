Осака переиграла Цибулкову во втором круге турнира в Риме

Японская теннисистка, первая ракетка мира Наоми Осака во втором круге турнира в столице Италии городе Риме в двух сетах за один час 43 минуты обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счетом 6:3, 6:3.

Японка 12 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15, а у Цибулковой, занимающей 33-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из восьми.

Таким образом, Осака вышла в 1/8 финала турнира, где ей будет противостоять Михаэла Бузарнеску (29) из Румынии.

Параллельные игры турнира завершились следующим образом:

Кристина Младенович (Франция, 63) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – 6:2, 2:6, 6:1;

Аманда Анисимова (США, 54) – Кики Бертенс (Голландия, 4) – 2:6, 6:4, 5:7;

Йоханна Конта (Великобритания, 42) – Слоан Стивенс (США, 8) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.