Вердаско обыграл Тима и встретится с Хачановым на турнире в Риме

Испанский теннисист, 38-я ракетка мира Фернандо Вердаско во втором круге турнира в Риме за два часа 46 минут в трех сетах обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Испанец шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 17, а у Тима, занимающего четвертое место в рейтинге ATP, пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейка из 11.

Таким образом, Вердаско вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым (13).