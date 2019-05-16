Димитрис Итудис: в "Финале четырех" Евролиги ЦСКА должен сыграть на полную катушку

Московский ЦСКА в полуфинале баскетбольной Евролиги сыграет с мадридским "Реалом". Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с испанской командой.

"Я хотел бы, чтобы у нас были какие-то тайны перед "Финалом четырех". Но у нас нет секретов, – приводит слова Итудиса РИА Новости. – Нашей командой движет приверженность к победе, решительность моих игроков. Все наши игроки должны сыграть на полную катушку. Мы рассчитываем показать лучший результат в "Финале четырех".

Напомним, матч ЦСКА – "Реал" пройдет на паркете арены "Фернандо Буэса" в испанской Витории и начнется в 22:00 по московскому времени.