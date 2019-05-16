Четвертый выигрыш в истории: француз сорвал джекпот в лотерее

15 мая житель Франции выиграл джекпот в размере 21 миллиона евро. Удачу счастливчику принесла пасхальная лотерея

После одиннадцати розыгрышей без победителя, игрок выиграл джекпот, отметив номера 27, 38, 42, 44, 46, а также шанс №1. Данный выигрыш является четвертым по значимости в истории французской лотереи Loto с момента ее создания в 1976 году.

До этого самый крупный выигрыш в 2011 году получил житель департамента Валь-д’Уаз — 24 миллиона. В 2013 году парижанин выиграл 22 миллиона евро. В 2014 житель департамента Жиронда на юго-западе Франции смог сорвать куш в размере 23 миллионов.

Французское издание Le Parisien сообщает, что личность победителя пока не установлена. У него есть 60 дней, в течение которых он может заявить о себе в национальные лотерейные игры Франции (Française des Jeux), чтобы забрать выигрыш.