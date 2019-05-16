Путин: не нужно рассчитывать, что от критики все будут счастливы
Критику любят только люди, нацеленные на реальный результат, не нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".
Так глава государства отреагировал на замечание заместителя спикера Государственной думы Ольги Тимофеевой, которая посетовала на то, что журналистов в провинции не очень жалуют: "Не все любят критику".
В ответ руководитель страны ответил: "А назовите мне, кто любит? Не любит никто, может быть, любят, только очень умные люди, нацеленные на реальный результат — она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, чего не получилось, ошибки какие-то вскрыть".
Он подчеркнул, что это нередко происходит в работе кабинета министров, когда нужно принимать необходимые непопулярные решения: "Может что-то не нравится, но надо набраться мужества, это сделать, если мы действительно любим, то дело, которому служим".
Участники медиафорума, среди которых профильные федеральные чиновники и руководство региональных телекомпаний и крупных медиахолдингов, обсуждают, в частности, финальный этап цифровизации телевидения в России, перспективы третьего мультиплекса, а также защиту прав журналистов и нюансы нового закона "О фейках и оскорблении власти".
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