Канадец Крэйг Мактавиш возглавил ярославский "Локомотив"

Канадец Крэйг Мактавиш, завоевавший четыре Кубка Стэнли будучи игроком "Эдмонтона" и "Рейнджерс", возглавил ярославский хоккейный клуб "Локомотив". Контракт с 60-летним специалистом подписан на два года.

В качестве главного тренера МакТавиш отработал девять сезонов в Национальной хоккейной лиге. В 2006 году под его руководством "Эдмонтон" играл в финале Кубка Стэнли. Кроме этого, МакТавиш в качестве ассистента главного тренера сборной Канады дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

ХК «Локомотив» официально сообщает о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Крэйга МакТавиша, с которым подписан 2-летний контракт.



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"Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК "Локомотив" и лично господином Яковлевым, – приводит слова Мактавиша пресс-служба железнодорожников. – В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным".