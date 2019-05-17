Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 мая 201912:34

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

У 4-летней Настеньки из Ростова-на-Дону врожденный порок сердца, осложненный неудачно проведенной коррекционной операцией. Единственная возможность для девочки нормально расти и полноценно развиваться – пластика трикуспидального сердечного клапана. Однако для этого необходимо более 2 миллионов рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья ребенка не может.

ПОМОЧЬ ЛОСНИКОВОЙ АНАСТАСИИ

Мама рассказывает, что хотя беременность проходила без осложнений, при рождении девочка весила всего 1750 граммов. Обследование показало, что у ребенка врожденный порок сердца — стеноз легочного клапана.

Когда Настя подросла и набрала вес, врачи провели операцию — баллонную дилатацию клапана легочной артерии. Как оказалось впоследствии — неудачно. Во время хирургического вмешательства был задет и надорван трикуспидальный клапан. Так у девочки появился еще один порок — редкий и сложный. У Настеньки тяжелая степень регургитации и на трикуспидальном клапане на фоне отрыва хорд от ПСТК, и умеренная, ближе к тяжелой степень регургитации на легочном клапане, отсутствие плотной кооптации створок легочного клапана, дилатация правого предсердия и правого желудочка.

Единственный шанс на жизнь — пластика трикуспидального клапана. Но в России шанс на подобную операцию не велик, а при протезировании прогноз не благоприятный. Берлинский кардиологический центр делает тысячи подобных операций и готов помочь Насте сделать пластику трикуспидального клапана и убрать стеноз на легочном клапане. Однако счет, выставленный клиникой, составляет 2 093 516 рублей — для семьи непосильная сумма.

"Наша малышка очень любознательная ласковая девочка. Она добрая, всегда пожалеет, если рядом плачет ребенок. Любит рисовать, лепить, играть в догонялки на улице с детками, но очень быстро устает, появляется отдышка, — рассказывает мама девочки. — Наша семья, просит вас о помощи и поддержке! Помогите, пожалуйста, подарить Насте возможность жить обычной жизнью, расти, бегать, играть".

ПОМОЧЬ ЛОСНИКОВОЙ АНАСТАСИИ

Также можно помочь, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 тысяч рублей.

Либо перевести деньги через "Сбербанк.Онлайн" и в назначении платежа указать "Благотворительное пожертвование для Лосниковой Анастасии".

Сейчас

13:48

Схвачены причастные к убийству Александра Захарченко

13:42

ЕС будет вводить санкции за "кибератаки против третьих стран"

13:05

Киевский суд открыл дело о запрете выезда Порошенко и Ко

13:00

Завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко

12:44

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

10:28

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

09:55

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

38 минут назад
Мэр Екатеринбурга встретится с противниками строительства храма

Мэр Екатеринбурга встретится с противниками строительства храма

2 часа назад
В Москве прощаются с Сергеем Доренко

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

1 час назад
Завершение строительства СП-2 могут перенести

Завершение строительства СП-2 могут перенести

1 час назад
"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

3 часа назад
Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

4 часа назад
Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым

Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым

39 минут назад
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

13 часов назад
Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

4 часа назад
Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

2 часа назад
Лукашенко выступил против "надуманных ограничений"

Лукашенко выступил против "надуманных ограничений"

2 часа назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

1 час назад
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

2 часа назад
Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

5 часов назад
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

57 минут назад
Дополненная реальность влияет на поведение людей в реальном мире

Дополненная реальность влияет на поведение людей в реальном мире

1 час назад
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

1 час назад
Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

1 час назад
Австралийский регбист рискует завершить карьеру из-за гомофобии

Австралийский регбист рискует завершить карьеру из-за гомофобии

1 час назад
Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Волгограде

Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Волгограде

1 час назад
Антициклон не даст погоде испортиться: прогноз на выходные

Антициклон не даст погоде испортиться: прогноз на выходные

1 час назад
За дачниками будут следить с воздуха

За дачниками будут следить с воздуха

2 часа назад
ASUS Zenfone 6: флагман с гигантской батареей и откидной камерой

ASUS Zenfone 6: флагман с гигантской батареей и откидной камерой

2 часа назад
Сытая жизнь уничтожает нас изнутри

Сытая жизнь уничтожает нас изнутри

2 часа назад
Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

2 часа назад
10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

3 часа назад
Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

3 часа назад
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

3 часа назад
В Пенсионном фонде оцифровали трудовые книжки

В Пенсионном фонде оцифровали трудовые книжки

3 часа назад
Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

4 часа назад
Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

4 часа назад
Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

5 часов назад
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

6 часов назад
Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

6 часов назад
Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

6 часов назад
Самые пьющие страны в мире

Самые пьющие страны в мире

7 часов назад
Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

7 часов назад
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

16.05.2019 11:11