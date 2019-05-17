Помогите Настеньке со сложным пороком сердца
У 4-летней Настеньки из Ростова-на-Дону врожденный порок сердца, осложненный неудачно проведенной коррекционной операцией. Единственная возможность для девочки нормально расти и полноценно развиваться – пластика трикуспидального сердечного клапана. Однако для этого необходимо более 2 миллионов рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья ребенка не может.
Мама рассказывает, что хотя беременность проходила без осложнений, при рождении девочка весила всего 1750 граммов. Обследование показало, что у ребенка врожденный порок сердца — стеноз легочного клапана.
Когда Настя подросла и набрала вес, врачи провели операцию — баллонную дилатацию клапана легочной артерии. Как оказалось впоследствии — неудачно. Во время хирургического вмешательства был задет и надорван трикуспидальный клапан. Так у девочки появился еще один порок — редкий и сложный. У Настеньки тяжелая степень регургитации и на трикуспидальном клапане на фоне отрыва хорд от ПСТК, и умеренная, ближе к тяжелой степень регургитации на легочном клапане, отсутствие плотной кооптации створок легочного клапана, дилатация правого предсердия и правого желудочка.
Единственный шанс на жизнь — пластика трикуспидального клапана. Но в России шанс на подобную операцию не велик, а при протезировании прогноз не благоприятный. Берлинский кардиологический центр делает тысячи подобных операций и готов помочь Насте сделать пластику трикуспидального клапана и убрать стеноз на легочном клапане. Однако счет, выставленный клиникой, составляет 2 093 516 рублей — для семьи непосильная сумма.
"Наша малышка очень любознательная ласковая девочка. Она добрая, всегда пожалеет, если рядом плачет ребенок. Любит рисовать, лепить, играть в догонялки на улице с детками, но очень быстро устает, появляется отдышка, — рассказывает мама девочки. — Наша семья, просит вас о помощи и поддержке! Помогите, пожалуйста, подарить Насте возможность жить обычной жизнью, расти, бегать, играть".
Также можно помочь, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 тысяч рублей.
Либо перевести деньги через "Сбербанк.Онлайн" и в назначении платежа указать "Благотворительное пожертвование для Лосниковой Анастасии".
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