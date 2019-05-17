Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

У 4-летней Настеньки из Ростова-на-Дону врожденный порок сердца, осложненный неудачно проведенной коррекционной операцией. Единственная возможность для девочки нормально расти и полноценно развиваться – пластика трикуспидального сердечного клапана. Однако для этого необходимо более 2 миллионов рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья ребенка не может.

ПОМОЧЬ ЛОСНИКОВОЙ АНАСТАСИИ

Мама рассказывает, что хотя беременность проходила без осложнений, при рождении девочка весила всего 1750 граммов. Обследование показало, что у ребенка врожденный порок сердца — стеноз легочного клапана.

Когда Настя подросла и набрала вес, врачи провели операцию — баллонную дилатацию клапана легочной артерии. Как оказалось впоследствии — неудачно. Во время хирургического вмешательства был задет и надорван трикуспидальный клапан. Так у девочки появился еще один порок — редкий и сложный. У Настеньки тяжелая степень регургитации и на трикуспидальном клапане на фоне отрыва хорд от ПСТК, и умеренная, ближе к тяжелой степень регургитации на легочном клапане, отсутствие плотной кооптации створок легочного клапана, дилатация правого предсердия и правого желудочка.

Единственный шанс на жизнь — пластика трикуспидального клапана. Но в России шанс на подобную операцию не велик, а при протезировании прогноз не благоприятный. Берлинский кардиологический центр делает тысячи подобных операций и готов помочь Насте сделать пластику трикуспидального клапана и убрать стеноз на легочном клапане. Однако счет, выставленный клиникой, составляет 2 093 516 рублей — для семьи непосильная сумма.

"Наша малышка очень любознательная ласковая девочка. Она добрая, всегда пожалеет, если рядом плачет ребенок. Любит рисовать, лепить, играть в догонялки на улице с детками, но очень быстро устает, появляется отдышка, — рассказывает мама девочки. — Наша семья, просит вас о помощи и поддержке! Помогите, пожалуйста, подарить Насте возможность жить обычной жизнью, расти, бегать, играть".

ПОМОЧЬ ЛОСНИКОВОЙ АНАСТАСИИ

Также можно помочь, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 тысяч рублей.

Либо перевести деньги через "Сбербанк.Онлайн" и в назначении платежа указать "Благотворительное пожертвование для Лосниковой Анастасии".