Таможенники в Домодедове перехватили контрабандную партию мейсенского фарфора

Домодедовская таможня перехватила большую партию контрабандных статуэток. 60 фарфоровых фигурок людей и животных находились в багаже гражданки России, прилетевшей из Дубая.

Экспертиза показала, что большинство скульптур представляют культурную ценность. Они изготовлены в прошлом и позапрошлом веках в немецком городе Майсене — там была открыта первая в Европе фабрика по производству фарфора.

Стоимость коллекции оценили в четыре миллиона рублей, а на пассажирку завели уголовное дело. Ей грозит семь лет лишения свободы.