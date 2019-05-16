Путин не исключил, что в Россию вернется система распределения после вузов

Власти рассмотрят возможность введения распределения на работу выпускников-бюджетников высших учебных заведений. Выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость", президент России Владимир Путин отреагировал на одно из предложений о решении кадровых проблем.

"Давайте подумаем, пообсуждаем с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе", — рассказал глава государства.

Как передает телеканал "Россия 24", Владимир Путин отметил положительный эффект, связанный с расширением программы "Сельский доктор". При этом глава государства подчеркнул, что руководителям регионов нужно рассмотреть вопрос, связанный с жильем.

"Руководители регионов должны в свои программы развития, в свой бюджет обязательно включать жилье для тех, кто приезжает на работу", — рассказал президент во время медиафорума. Также он уточнил, что данное правило распространяется не только на врачей, но и на учителей.