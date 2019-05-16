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16 мая 201915:59

Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме

EPA

В столице Италии продолжается крупный турнир Женской теннисной ассоциации Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 3,45 млн долларов. В матче второго круга россиянка Дарья Касаткина встречалась с чешкой Катериной Синяковой и победила в трех партиях.

Касаткина не слишком уверенно начала нынешний сезон, но, кажется, к его грунтовой части выходит на прежний уровень. Правда матч с Синяковой наша теннисистка начала неважно, проиграв первый сет – 2:6. Но уже во втором (6:4), а особенно в третьем (6:1) Касаткина была "на коне" и уверенно прошла в следующий круг.

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