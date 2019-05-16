В московском Институте физической химии произошел хлопок при опыте

В Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина, расположенном на Ленинском проспекте Москвы, произошел хлопок.

Предполагается, что инцидент случился во время проведения опытов. В настоящее время экстренные службы столицы проверяют эту информацию и выясняют все обстоятельства происшествия, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники.