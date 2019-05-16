Самыми некрасивыми людьми в мире сочли британцев, поляков и россиян

Британцы, поляки, россияне и индийцы – самые "некрасивые" нации в мире, а жители скандинавских стран (особенно мужчины) привлекательнее всех других. Так решили участники сайта знакомств BeautifulPeople.

В этот своеобразный виртуальный "клуб" принимают людей только с привлекательной внешностью. Причем, привлекательность оценивается путем голосования тех, кто входит в это сообщество.

Принимать в него или нет нового претендента, решается путем голосования: в течение 48 часов они голосуют за кандидата. Если большинство проголосует против, то заявка отклоняется.

Среди желавших войти в этот "клуб", но "забракованных" его членами, уже 8,5 миллиона человек, пишет Mirror.

Выяснилось, что чаще всего из-за "некрасивости" отказывали в регистрации на сайте британцам (особенно мужчинам), а также россиянам, полякам и индийцам.

Среди непривлекательных черт называют обычно нечистую кожу, плохие зубы, чрезмерную волосатость тела, излишнюю полноту или худобу и неухоженность в целом.