Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака"

В матче 29-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на выезде сыграет с "Крыльями Советов". "Красно-белые" на одном из полей "Открытие Арены" в Москве провели полуторачасовое тренировочное занятие.

В общей группе без ограничений работал защитник Сальваторе Боккетти, который пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами. В пятницу, 17 мая "красно-белых" ждет еще одно занятие под руководством Олега Кононова, после чего команда отправится в Самару.

Напомним, "Спартак" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Крылья" расположились на 13-й строчке, имея в активе 28 очков. Матч состоится в субботу, 18 мая и пройдет на поле "Космос Арены" в Самаре, начало – в 19:00 по московскому времени.