Путин предложил провести опрос екатеринбуржцев о строительстве храма

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение насчет решения вопроса о строительстве храма в Екатеринбурге на месте одного из городских скверов. Глава государства предложил провести опрос жителей города, который покажет их отношение к данной ситуации.

Владимир Путин рассказал, что услышал о происходящем мельком и немного удивился, поскольку не понял, что происходит в Екатеринбурге. "Как правило люди просят, чтобы храм построили, а тут кто-то возражает. Мнение жителей района надо учесть. Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству", — передает слова президента телеканал "Россия 24".

Глава государства во время медиафорума Общероссийского народного фронта отметил, что нужно не ругаться, а найти компромисс. По словам Путина, все имеют право на собственное мнение, которое нужно учесть, если только это не записные активисты, которые приехали из Москвы.

В свою очередь директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал, что опрос может быть осуществлен в течение нескольких дней. "Если поступит поручение от президента, обязательно его выполним", — передает слова Федорова радиостанция "Говорит Москва".

Часть жителей Екатеринбурга выступают против строительства Собора Святой Великомученицы Екатерины на Октябрьской площади в центре города. На месте несогласованной акции протеста задержаны 33 человека.