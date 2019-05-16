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16 мая 201917:25

Джокович, Надаль и Федерер одержали победы во втором круге турнира в Риме

EPA

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Риме за один час восемь минут в двух сетах разгромил представителя Франции Жереми Шарди со счетом 6:0, 6:1.

Испанец единожды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи, а у Шарди, занимающего 42-е место в рейтинге ATP, ни одного эйса и четыре двойных ошибки.

В параллельном матче турнира первая ракетка мира серб Новак Джокович переиграл канадца Дениса Шаповалова – 6:1, 6:3, а третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер взял верх в противостоянии с португальцем Жуаном Соузой – 6:4, 6:3.

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