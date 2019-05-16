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Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге 42 минуты назад
Ситуация накалена: екатеринбургская епархия отменила молебен за строительство храма
Молебен на месте строительства храма в центре Екатеринбурга, протесты против которого идут уже несколько дней, отменен.
"Молебна сегодня не будет. Вы же видите, как накалена ситуация", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
При этом она вспомнила известную притчу из библейской Третьей книги Царств о мудром решении царя Соломона, к которому пришли две женщины с ребенком, каждая из которых утверждала, что ребенок ее. Соломон велел принести ему меч, чтобы рассечь ребенка надвое. "И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите". Так Соломон узнал, которая из них настоящая мать.
"Вот также и епархия, и Русская православная церковь", — отметила Анжела Тамбова, объясняя отказ от проведения молебна.
При этом пресс-секретарь Екатеринбургской епархии пояснила, что в храмах молебны об укреплении мира и согласия будут совершаться ежедневно, а 19 мая — в день рождения Николая II — в Храме-на-Крови будут вознесены молитвы об умножении любви и искоренении ненависти и злобы.
С 13 мая текущего года в Екатеринбурге проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма святой Екатерины. Задержаны уже 33 человека. Собор планируется построить на Октябрьской площади в центре города. На этом месте сейчас располагается сквер. Часть жителей выступают против строительства. Ранее инициативная группа обращалась с просьбой о проведении городского референдум по этому вопросу, однако получила отказ.
Между тем, президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что мнение жителей необходимо учесть.
"Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству", — сообщил глава государства.
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