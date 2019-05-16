Челябинский зоопарк сообщил о смерти львицы Виктории. Ей было 17 лет. Эту информацию на своем сайте опубликовали сотрудники, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Львица была всеобщей любимицей, рассказали зоологи. Она появилась в Челябинске в 2002 году совсем маленькой вместе со львом Ричардом. Вскоре они стали парой. Львы сразу стали самыми популярными и любимыми обитателями зоопарка. Львица была очень игривой, лев — полная противоположность — спокойный и неспешный. Несмотря на разность темпераментов они были прекрасной парой.

Как сообщили ветеринары, последний год Виктория тяжело болела. Медики ничего не смогли сделать. В ближайшее время придется решать вопрос о новой подруге для льва. Но пока сотрудники зоопарка не готовы говорить на эту тему.