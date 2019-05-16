В Сеть просочились данные о российских спутниках, которые только запланированы

В Интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" – российское предприятие-разработчик одноименных солнечных и аккумуляторных спутниковых батарей, входит в "Роскосмос" — Сергей Лихоносов.

Он подчеркнул, что произошло разглашение данных презентации "Сатурна", которая была представлена на закрытой конференции в Краснодаре в феврале 2019 года. Речь идет о количестве спутников, их названиях, наименовании предприятий, которые осуществляют опытно-конструкторские работы, и о сроках запусков.

Лихоносов назвал публикацию незаконной и пообещал, что будут предприняты меры, чтобы найти того, кто это сделал.

Ранее сообщалось о том, что, что Юрий Яскин, генеральный директор НИИ космического приборостроения, который является филиалом Объединенной ракетно-космической корпорации, входящей в "Роскосмос", под предлогом командировки уехал в Европу и в Россию не вернулся, прислав заявление об увольнении по собственному желанию.