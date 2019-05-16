Два человека погибли: массовую аварию на Ставрополье спровоцировал дым горящих полей

В Предгорном районе Ставрополья столкнулись восемь попутных автомобилей. Два человека погибли.

Инцидент произошел сегодня днем, 16 мая, на 33 километре дороги "Минеральные Воды — Кисловодск". По мнению сотрудников ДПС, аварию спровоцировал дым от горящих в окрестностях полей.

Погиб мужчина, сидевший за рулем "Нивы" (Lada 4x4) и водитель автомобиля Chevrolet Niva. Им обоим было 54 года.

Остальные участники аварии, в которую попали еще четыре легковых автомобиля и два грузовых фургона, получили травмы различной степени тяжести.

Дорога заблокирована, в настоящее время последствия ДТП устраняются при помощи специальной техники.