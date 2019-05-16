Маленькая девочка на глазах у воспитательницы выпала со второго этажа детсада

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения из окна детского садика в казахском Талдыкоргане. Инцидент попал в объективы камер наблюдения.

ЧП произошло около полудня 15 мая в детском центре "Карлыгаш". На кадрах видно, как воспитательница младшей группы ставит девочку на подоконник у открытого окна, а затем поднимает еще одного ребенка. В этот момент девочка облокотилась на москитную сетку, но та не выдержала ее веса и отвалилась, а следом за ней упала на асфальт и малышка.

Девочку доставили в больницу, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело о несоблюдении правил безопасности жизни и здоровья малолетних лиц, санкция этой статьи предполагает до пяти лет.