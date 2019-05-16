Кирьосу засчитали техническое поражение за неспортивное поведение на турнире в Риме

Австралийский теннисист Ник Кирьос во втором круге турнира в столице Италии городе Риме потерпел техническое поражение за неспортивное поведение в матче с норвежцем Каспером Руудом.

Кирьос в третьем сете при счете 3:6, 7:6 (7:5), 1:1 обратился к судье, после чего ударил ракеткой об землю. На этом 24-летний теннисист не успокоился – после предупреждения от арбитра Ник схватил стул и швырнул его на корт, затем собрал вещи и покинул площадку.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов судья противостояния засчитал спортсмену, занимающему 36-е место в рейтинге ATP, техническое поражение за подобное поведение.

Таким образом, норвежец Каспер Рууд вышел в 1/8 финала турнира, где ему будет противостоять аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, переигравший бельгийца Давида Гоффена (6:4, 6:2)