Шабаш ведьм в музее "Царицыно" не состоялся

Руководству музея-заповедника "Царицыно" грозит судебный процесс с империей ведьм. Сотрудники музея сдали в аренду одно из помещений для проведения международного саммита, но когда выяснили, кто его участники, решили прервать мероприятие.

- Мы приветствуем вас с международного саммита ведьм и колдунов!

В усадьбе Царицыно — самый настоящий шабаш, не в полночь, а в полдень. Они только похожи на скучающих домохозяек, а зовут себя ведьмами.

- Слово "ведьмы" до сих пор имеет негативный окрас. По какой причине? Лишь по той причине, что это очень долго внушалось людям!

Алена Полынь тут за главную: ведьма — как водится, потомственная — руководит Университетом магии и колдовства, где учит чарам всех желающих. За деньги, конечно. На своем сайте обещает скидки на снятие порчи, диагностику жилья по фотографии и приворот инвестиций в бизнес. В свободное время гадает на могилах и водит учениц в лес.

На саммите в "Царицыне" — 60 ведьм со всего континента. Вместо хрустальных шаров теперь смартфоны.

- Религия уходит, и будет конец света. Так вот: конец света наступил. Именно те люди, которые проснутся, они будут жить. Остальные пусть дохнут в муках, если им так нравится.

В этот момент в администрации "Царицына" начали догадываться: дело-то нечистое! Обычно в усадьбе экскурсии, концерты, лекции, а тут — такое! Но ведьмы расходиться не желали. Казалось, они вот-вот начнут ритуал изгнания охранников, которые пытались остановить шабаш.

- Я вас прошу, покиньте зал!

Колдуньи разочарованы — не успели перенять зарубежный опыт выживания при конце света.

- Мы прилетели на этот саммит из Великобритании, из Германии. И сегодня мы выяснили, что саммит просто отменили.

За срыв международного слета "Империя сильнейших ведьм" — так называется их организация — собирается судиться с администрацией усадьбы "Царицыно". От проклятий и порчи обещали пока воздержаться.