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16 мая 201921:02 Алексей Петров

Проблемы регионов: Путин ответил на острые вопросы журналистов и раздал поручения

Чиновники по всей России сегодня внимательно слушали представителей региональных СМИ — они на примере своих критических репортажей рассказывали президенту о проблемах, которые тревожат страну. Откровенный разговор состоялся на медиафоруме Общероссийского народного фронта. После вопросов о качестве школьных обедов, о ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге и о детской площадке-фантоме посреди рязанского леса президент обращался к Следственному комитету, мэрам, губернаторам и министрам.

Зал, где идет обсуждение, напоминает телестудию. Здесь и авторы репортажей, детально разобравшиеся в теме, и эксперты ОНФ. Чтобы вопросы решались сразу напрямую, президент пригласил и министров.

"Я просил коллег подъехать из правительства. Чего-то я их не вижу, а, вижу, да. Замечательно", — говорит Владимир Путин.

Основная масса вопросов касается реализации национальных проектов: выделяются колоссальные средства, и расходы должны быть под контролем.

"Нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений. Так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее", — объясняет президент России.

Очень многое зависит и от региональной прессы. Даже те, кто из журналистики ушел в большую политику, как вице- спикер Госдумы Ольга Тимофеева, хорошо понимают, насколько непросто порой добиться правды и справедливости.

- Нас, журналистов, в регионах не очень любят, не все любят критику, — говорит Ольга Тимофеева.

- А назовите мне тех, кто любит. Никто. Может быть, любят только очень умные люди, нацеленные на реальный результат. Вот и в работе правительства очень часто так происходит, когда мы говорим, что нужно принимать непопулярные решения. Но они нужны частично — стране, региону, муниципалитету нужны. Ну, понятно, что может что-то не нравиться. Но надо набраться мужества это сделать, если мы действительно любим то дело, которому служим, — отвечает Владимир Путин.

Тема качества школьного питания обсуждается не только в телеэфире и на страницах газет — возмущаются видеоблогеры, в том числе совсем юные.

Вопрос — кто должен отвечать за качество школьных обедов. Контроля со стороны лишь администрации образовательного учреждения явно не хватает.

"Совершенно точно можно вывести контроль за детским питанием в школах на уровень муниципального руководства. "Отстегнуть" как бы контроль за питанием в школах от самой школы и повысить ответственность — над этим нужно подумать", — считает глава государства.

Особого контроля требует и ситуация в системе здравоохранения, отмечают в зале. Паллиативная помощь — сфера крайне деликатная. И не только деньги имеют значение. Массовые закупки одного и того же медицинского оборудования для разных клиник не эффективны, необходим адресный подход. И такие программы разработаны.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наша работа не ушла в песок, чтобы федеральные деньги тратились именно на реализацию индивидуальных программ", — говорит Нюта Федермессер, член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

"Наверное, они работают более эффективно, чем просто всем сестрам по серьгам раздать. Да, я понимаю. Но и та сеть, которая создана в регионах, она тоже не должна остаться без финансирования. Поэтому здесь нужно найти оптимальный режим взаимодействия. Мы обязательно посмотрим и попробуем это состыковать", — обещает президент РФ.

Для ОНФ развитие медицины — важнейшая тема.

"Мы сейчас под жесткий контроль берем поручения президента, именно под народный контроль", — подчеркивает Леонид Рошаль, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Журналисты и эксперты ОНФ внимательно следят и за благоустройством городов, контролируя местные власти. В Рязани обнаружили нестыковки в документах. По бумагам на этом месте должна быть не просто детская площадка, а настоящий игровой комплекс, стоимостью свыше 3 миллионов рублей. В контракте указано, что оборудование закуплено, смонтировано и уже используется — настоящая площадка-фантом.

"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает. Какая наглость! Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит. И шанса проявить свои качества не упустит", — реагирует Владимир Путин.

Отвечая на просьбу одного из участников медиафорума, Владимир Путин прокомментировал и ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Уже несколько дней в городе проходят акции протеста, в которых участвуют те, кто против строительства храма святой великомученицы Екатерины в сквере на Октябрьской площади.

"Если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Если речь идет не о записных активистах из Москвы, которые приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить. Если речь идет о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать. Я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства. Пусть тогда инвесторы, или кто там собирается строить — это городские власти или частные инвесторы, я даже не знаю — пусть они тогда обеспечат, чтобы в нужном для людей месте, где-то рядом совсем, был высажен другой лес. Чтобы не меньше стало деревьев, а больше. Чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются. Там, может, мамочки с колясками хотят с детьми погулять. Понимаете, нужно не перетягивать канат, не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим — найти оптимальное для проживающих там людей решение", — объясняет президент РФ.

Провести опрос мэрия Екатеринбурга готова. Он начнется завтра и займет несколько дней.

Еще одна острая тема: в Пензе в доме, где живут ветераны, не работают лифты.

- В их доме по программе капитального ремонта меняли лифты. Они очень плохо ходят, им обоим за 90 лет, и без лифта они вообще не могли выйти из квартиры.

- Нужна быстрая реакция на вещи подобного рода. Я жил без лифта почти до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но бывало. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие, что еще говорить, — отвечает Владимир Путин.

Другой аспект: государство выделяет огромные средства на социальную поддержку. Те, кому адресована помощь, зачастую просто не в курсе, куда обращаться, и на что можно рассчитывать.

- Пособия, льготы — очень тяжело найти эту информацию.

- По телевидению рассказывают нам, как волосы вырастить – это важно, конечно. Но то, о чем вот сейчас сказали – о помощи – это гораздо более важные вещи, — подчеркивает президент РФ.

Очень часто помощь нужна многодетным семьям. Собрать ребенка в школу недешево. Зачастую, многие учебные пособия, рабочие тетради, на которых настаивают учителя, становятся слишком обременительной статьей семейного бюджета.

"Мы предлагаем провести сейчас по всем субъектам РФ анализ реальной обеспеченности бесплатными рабочими тетрадями и вообще учебниками", — говорит Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного фонда "талант и успех".

"Учебники и рабочие тетради это разные вещи. В соответствии с законом, учебники должны предоставляться бесплатно. И здесь не должно быть никакого мухляжа, никакого жульничества. Что касается рабочих тетрадей, то учителя в соответствии со сложившейся практикой имею право выбирать сами методики. Поэтому действительно, вы правы абсолютно, можно лучше, больше и эффективнее использовать электронные носители", — рассказывает Владимир Путин.

На медиафоруме почти 500 человек обсуждали проблемы разных регионов. Говорили не только о сложностях. Даже шутили, например, когда слово взяла журналистка из Вологды.

- Масло привезли?

- Да! Но кружево не надела.

После завершения диалога президента еще долго не отпускали — подтверждение того, насколько востребован оказался новый формат. После сегодняшнего разговора многим чиновникам придется сделать выводы и зачастую неприятные. Теперь главное, чтобы проблемы, которые журналисты поднимали в своих репортажах, были решены. Пресса обещает держать все вопросы на контроле вместе с ОНФ.

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