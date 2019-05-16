Как живут районы Сибири, пострадавшие от пожаров

Лесные пожары в Сибири удалось взять под контроль. Только за последние сутки спасатели потушили 70 очагов пламени на площади в 11 тысяч гектаров. С огнем борются больше 2 тысяч человек, самолеты-амфибии, вертолеты и наземная техника. В ближайшее время им на помощь придет погода — на азиатскую часть России движется похолодание. Но пока леса вокруг озера Байкал продолжают гореть.

Условия пока спартанские, но даже сейчас семья Базаровых, согласно бурятским традициям, рада гостям. Они отказались покидать выгоревшую чабанскую стоянку и продолжают жить на своей земле.

Солнечные батареи, с помощью которых семья раньше получала электричество, сгорели. Пока живут без света. Вместо двухэтажного благоустроенного дома — утепленная армейская палатка для ночлега и кухня, построенная на скорую руку.

Их ферма была одним из передовых хозяйств, созданных посреди степи. Во время пожара большая часть скота погибла. Теперь фермеры планируют восстановить поголовье.

"Кормами нас обеспечили, привезли сено в тюках, овес", — рассказывает жительница села Усть-Ималка Мыдыгма Базарова.

От весенних пожаров в Забайкальском крае пострадали десятки таких стоянок и семнадцать населенных пунктов. Деревня Усть-Ималка месяц назад приняла на себя удар одной из первых. В воздухе здесь до сих пор запах гари.

До границы с Монголией отсюда примерно 15 километров, и жители говорят, что огненная стихия с сильнейшими порывами ветра пришла именно оттуда. До последних минут они даже не догадывались, что вместе с пыльной бурей к домам уже подступает огонь, который буквально за час уничтожит половину деревни.

Улицу Молодежную, на которой располагались сгоревшие дома, сегодня буквально сравнивают с землей. Населенные пункты готовят к возведению нового жилья, в котором сегодня нуждаются более трехсот забайкальцев.

"Расчистку мы должны сделать за неделю, возможно, за полторы. У некоторых зданий повреждено все внутри, нужен кран, чтобы снимать верхние плиты, потому что бульдозерами все это не столкнешь", — рассказала глава Ималкинского сельского поселения Елена Дамбаева.

Большинство жителей решили прописку не менять — временно живут у родственников. Какими будут их новые дома, забайкальские погорельцы еще не знают. Но, согласно утвержденным властями срокам, до пятнадцатого октября у каждого из них уже должно быть собственное жилье.