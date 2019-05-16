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16 мая 201920:11

Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Риме

EPA

В матче третьего круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме россиянин Карен Хачанов встречался с испанцем Фернандо Вердаско. Игра продолжалась 2 часа 10 минут. Победа в трех сетах досталась испанскому теннисисту со счетом 7:5, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале Вердаско сыграет с победителем встречи между Николозом Басилашвили из Грузии и испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, что призовой фонд турнира в Риме превышает 5,2 миллиона евро.

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