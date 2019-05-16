Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге. 27-летний форвард является олимпийским чемпионом 2018 года, а также обладателем Кубка Гагарина-2019.

"Я уже не новичок в НХЛ, ни у одного из клубов лиги нет на меня прав, так что буду подписывать контракт как неограниченно свободный агент", – приводит слова Телегина "Спорт-экспресс".

Армейский форвард не стал уточнять, с каким из клубов НХЛ он собирается заключать соглашение. В прошедшем сезоне КХЛ Телегин провел 69 матчей за ЦСКА, набрав в них 25 (7+18) очков.