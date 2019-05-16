Российские космические спутники обеспечат военный паритет

Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.

Как передает ТАСС, об этом глава государства заявил в ходе военного совещания в Сочи, подчеркнув, что состав группировки за последние шесть лет был обновлен на 80% и увеличен в 1,5 раза.

Вместе с тем президент отметил на необходимость решать накопившиеся системные проблемы в ракетно-космической отрасли, поскольку, по его словам, "бесконечно эксплуатировать старые заделы невозможно".

Путин поручил конструкторским бюро и предприятиям космической отрасли увеличивать и развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения, обращая внимание на строгое соответствие требованиям тактико-технических заданий. Он напомнил, что данная модернизация должна осуществляться предприятиями ОПК в тесном взаимодействии с Военно-космическими силами России.

Руководитель страны напомнил, что благодаря спутниковым системам министерство обороны и другие ведомства РФ должны обладать достоверной информацией о ракетно-космической, метеорологической, картографической обстановке, о состоянии и деятельности вооруженных сил иностранных стран.

Путин отметил, что данная информация помогает, в частности, активно вести борьбу с террористическими группировками, приведя в пример Сирию.

Вместе с тем российский лидер призвал не забывать и о наземной инфраструктуре, обеспечивающую запуски космических аппаратов военного и двойного назначения.

Президент сообщил, что установка современных систем запуска ракетоносителей типа "Союз-2" и "Ангара" "позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза, став перспективными отечественными средствами выведения искусственных спутников на орбиту Земли.