Чемпионат мира. Сборная Латвии потерпела поражение от чешских хоккеистов

Хоккеисты сборной Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира встречались с командой Латвии. Подопечные Милоша Ржиги, уступая сопернику после первого периода в две шайбы, добились волевой победы со счетом 6:3. Дубль в составе победителей оформил Якуб Ворочек.

Также за чешскую сборную отличились Филип Гронек, Ян Коварж, Якуб Врана и Доминик Симон. За команду Латвии две шайбы забросил Лаурис Дарзиньш. Еще одни гол записал в свой актив Микс Индрашис.

Сборная Чехии с 9 очками после четырех игр занимает третью строчку в турнирной таблице группы В. Команда Боба Хартли замыкает пятерку, набрав 6 баллов. В следующем туре латвийские хоккеисты сыграют с россиянами. Встреча состоится 18 мая.