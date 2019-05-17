Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 мая 201902:05 Алексей Шереметьев

240 тысяч на бизнес, учебу или подсобное хозяйство: как на Сахалине помогают малоимущим

Социальные контракты – мера поддержки малоимущих, с которой активно работают на Сахалине. 240 тысяч можно получить на развитие собственного бизнеса или подсобное хозяйство. Также власти региона хотят предложить индивидуальные программы, чтобы адресно помочь нуждающимся.

У Анны Долинской мало свободного времени. На горизонте — выпускные, поэтому от клиентов нет отбоя. Чтобы все успеть, швея работает по ночам. Еще несколько лет назад она и не мечтала о собственном бизнесе. Денег не хватило бы. Помогло Министерство социальной защиты — предоставило 230 тысяч рублей.

"Я думаю, я бы нескоро на это решилась, потому что это затратно. Затраты на покупку оборудования и старт бизнеса колоссальные. Для многодетной семьи это хорошая поддержка. Молодой маме стартовать замечательно", — делится впечатлениями житель Южно-Сахалинска Анна Долинская.

Получить финансовую помощь удалось благодаря социальному контракту. Эту меру поддержки предоставляют малоимущим семьям. Сумму выдают либо целиком (до 240 тысяч рублей), либо ежемесячно в течение года. Средства также можно направить на создание личного подсобного хозяйства или образование.

"Мы работаем с социальными контрактами с 2014 года. За это время у нас заключено 1466 контрактов. Я скажу, что половина граждан, которые заключили с нами этот контракт, превысили свой средний душевой доход в два раза", — рассказывает министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

Региональные меры поддержки наносят серьезный удар по безденежью. С начала года количество бедных в Сахалинской области снизилось на 10,5 тысячи человек. Такое резкое падение — результат политики нового руководства региона. На контроле — все, кто нуждается в помощи. Малоимущим пенсионерам предоставляют путевки в санаторий. Сахалинцам возмещают затраты на покупку твердого топлива и оборудования для приема цифрового телевидения. А если человек нуждается в помощи, но действующие программы ему не подходят, решение подбирают индивидуально.

"Предлагаем индивидуальные социальные программы. Сейчас мы над этим работаем с Министерством социальной политики. Специально занимаемся этим вопросом. Это новация. Такого нет нигде", — комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

За чертой бедности на островах находятся 7,5 процента человек. Такой показатель недопустим, считает Валерий Лимаренко. Глава региона поручил Министерству социальной защиты снизить его в два раза до конца текущего года. А в 2020 году — еще на 10 тысяч человек. Новые льготы уже находятся в разработке. Так, семьям с детьми будут предоставлять ежемесячные выплаты, пока ребенок не пошел в школу. А затраты на адресную продовольственную помощь увеличат в 1,5 раза. Пенсионеры, которые трудились в районах Крайнего Севера более 35 лет, будут получать доплаты — 3 тысячи рублей ежеквартально.

Сейчас

00:50

Суд США вновь взял под стражу Челси Мэннинг

00:20

Сергей Лазарев прошел в финал конкурса Eurovision-2019

00:11

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

21:29

США ввели новые санкции против России по закону Магнитского

21:06

Строительство храма в Екатеринбурге остановлено

18:42

При бомбежке столицы Йемена пострадали две россиянки

17:20

В Сеть просочились данные о российских спутниках, которые только запланированы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

2 часа назад
Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном

Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном

1 час назад
Строительство храма в Екатеринбурге остановлено

Строительство храма в Екатеринбурге остановлено

5 часов назад

Трансляции

12:45

Пресс-подход Сергея Лаврова
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

2 часа назад
В Шереметьеве аварийно сел пассажирский лайнер Air Astana

В Шереметьеве аварийно сел пассажирский лайнер Air Astana

3 часа назад
Взрыв в московском Институте физической химии: подробности

Взрыв в московском Институте физической химии: подробности

7 часов назад
США ввели новые санкции против России по закону Магнитского

США ввели новые санкции против России по закону Магнитского

5 часов назад
Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем

Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем

9 часов назад
Российские космические спутники обеспечат военный паритет

Российские космические спутники обеспечат военный паритет

5 часов назад
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского

Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского

6 часов назад
Проблемы регионов: Путин ответил на острые вопросы журналистов и раздал поручения

Проблемы регионов: Путин ответил на острые вопросы журналистов и раздал поручения

6 часов назад
Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти

Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти

8 часов назад
Павел Дуров объяснил, почему WhatsApp никогда не будет безопасным

Павел Дуров объяснил, почему WhatsApp никогда не будет безопасным

18 часов назад
Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

15 часов назад
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

14 часов назад
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"

В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"

2 часа назад
Германия не хочет быть американской колонией

Германия не хочет быть американской колонией

6 часов назад
Путин напомнил, что въезд в Россию Далай-ламе не запрещен

Путин напомнил, что въезд в Россию Далай-ламе не запрещен

7 часов назад
Еще одна дебоширка: женщина в самолете устроила скандал с дракой

Еще одна дебоширка: женщина в самолете устроила скандал с дракой

7 часов назад
Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговор

Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговор

7 часов назад
При бомбежке столицы Йемена пострадали две россиянки

При бомбежке столицы Йемена пострадали две россиянки

8 часов назад
Шабаш ведьм в музее "Царицыно" не состоялся

Шабаш ведьм в музее "Царицыно" не состоялся

8 часов назад
В России введут возрастную маркировку компьютерных игр

В России введут возрастную маркировку компьютерных игр

9 часов назад
В Сеть просочились данные о российских спутниках, которые только запланированы

В Сеть просочились данные о российских спутниках, которые только запланированы

9 часов назад
В Казани задержали серийного педофила

В Казани задержали серийного педофила

9 часов назад
Самыми некрасивыми людьми в мире сочли британцев, поляков и россиян

Самыми некрасивыми людьми в мире сочли британцев, поляков и россиян

10 часов назад
Рукопись Войнича расшифрована? "Самый загадочный текст в истории" раскрывает новые тайны

Рукопись Войнича расшифрована? "Самый загадочный текст в истории" раскрывает новые тайны

10 часов назад
Частный вертолет завалился на бок при посадке в Воронежской области

Частный вертолет завалился на бок при посадке в Воронежской области

11 часов назад
В Коми рассеянный отец привел домой из садика чужую дочку

В Коми рассеянный отец привел домой из садика чужую дочку

11 часов назад
Польский эксперт: не видим ничего плохого в войне в Донбассе

Польский эксперт: не видим ничего плохого в войне в Донбассе

11 часов назад
Россияне массово отказываются от механических коробок передач

Россияне массово отказываются от механических коробок передач

12 часов назад
Translatotron от Google переводит речь на лету, сохраняя голос и интонации

Translatotron от Google переводит речь на лету, сохраняя голос и интонации

12 часов назад
За сутки в Москве выпала месячная норма осадков, но выходные будут теплыми

За сутки в Москве выпала месячная норма осадков, но выходные будут теплыми

12 часов назад
Появились первые фото длиннобазного УАЗ Профи

Появились первые фото длиннобазного УАЗ Профи

13 часов назад
Лишивших Ленина кота анархистов задержали в Витебске

Лишивших Ленина кота анархистов задержали в Витебске

13 часов назад
Процесс "Зимней вишни": в гибели людей обвинили охранника, отключившего сигнализацию

Процесс "Зимней вишни": в гибели людей обвинили охранника, отключившего сигнализацию

13 часов назад
Полиция Воронежа не увидела ничего странного в трупе на крыше "Волги"

Полиция Воронежа не увидела ничего странного в трупе на крыше "Волги"

13 часов назад
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

14 часов назад
Крупнейший кратер в Солнечной системе преподнёс сюрприз роверу "Чанъэ-4"

Крупнейший кратер в Солнечной системе преподнёс сюрприз роверу "Чанъэ-4"

14 часов назад
В Москве задержали финансиста ИГИЛ

В Москве задержали финансиста ИГИЛ

15 часов назад
Американцы и европейцы переезжают в Крым

Американцы и европейцы переезжают в Крым

15 часов назад
Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

15 часов назад
В России заработает горячая линия для дачников

В России заработает горячая линия для дачников

16 часов назад
Власти США лишили Huawei доступа к Android

Власти США лишили Huawei доступа к Android

16 часов назад
Александр Емельяненко будет брать пример с Петра Мамонова

Александр Емельяненко будет брать пример с Петра Мамонова

16 часов назад
"Оскар" потерял компас: знаменитой награде исполнилось 90 лет

"Оскар" потерял компас: знаменитой награде исполнилось 90 лет

16 часов назад
Астрономы: у землеподобных планет больше всего шансов выжить вблизи мёртвых звёзд

Астрономы: у землеподобных планет больше всего шансов выжить вблизи мёртвых звёзд

17 часов назад
Volkswagen дал своему электропервенцу "хитрое" имя и уже обеспечил ему фурор

Volkswagen дал своему электропервенцу "хитрое" имя и уже обеспечил ему фурор

17 часов назад
Вести.net: в компьютерах с процессорами Intel опять обнаружили уязвимость

Вести.net: в компьютерах с процессорами Intel опять обнаружили уязвимость

17 часов назад
Названа сумма, которая нужна российской семье для нормальной жизни

Названа сумма, которая нужна российской семье для нормальной жизни

18 часов назад
Павел Коган – 30 лет во главе оркестра: "Моя задача и задача коллег – неизменно быть на высоте"

Павел Коган – 30 лет во главе оркестра: "Моя задача и задача коллег – неизменно быть на высоте"

15.05.2019 10:32