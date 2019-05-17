В Турции перевернулся грузовик с мигрантами: пять человек погибли, 37 ранены

В провинции Ван на востоке Турции в результате дорожно-транспортного происшествия не менее пяти человек погибли и еще 37 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает Анатолийское агентство.

Как уточняется, грузовик, перевозивший нелегальных мигрантов, перевернулся на дороге.

К месту происшествия прибыли 11 машин скорой помощи, передает ТАСС. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время правоохранители выясняют причину случившегося.