В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.

Представители офиса шерифа округа Риверсайд подтвердили падение самолета, добавив, что машина врезалась в здание.

Пилот успел катапультироваться. В настоящее время его доставляют в больницу, передает РИА Новости.

О состоянии пилота пока ничего не сообщается.