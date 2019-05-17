"Краснодар" включился в борьбу за Романа Еременко

Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Романа Еременко. В ближайшее летнее трансферное окно "быки" постараются приобрести 32-летнего футболиста, набравшего неплохую форму после двухгодичной дисквалификации из-за употребления допинга.

Об интересе к Еременко со стороны "Краснодара" сообщает Чемпионат.com. Ранее стало известно, что полузащитника "Ростова" хочет видеть в своей команде главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

В нынешнем сезоне Еременко в 13 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две результативные передачи.