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17 мая 201904:39

Помпео рассказал о переговорах с Путиным и общих темах для США и России

EPA

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о прошедших в Сочи переговорах с президентом России Владимиром Путиным, а также об общих точках, которые есть у двух стран. Он отметил, что переговоры были "очень субстантивными и успешными".

Одна из общих тем для России и США – ситуация в Афганистане. Снижение уровня насилия в этой стране отвечает интересам и РФ, и Штатов, сказал Помпео. Россия – сосед Афганистана, и угроза терроризма для нее так же ощутима, как и для США. Для обеих стран будет выгодно сокращение насилия в Афганистане, приводит слова Помпео РИА Новости.

Также у США и России есть общие интересы по КНДР. Россия, так же как и США, не заинтересована в том, чтобы по региону "гуляли" бесхозные ядерные материалы из Северной Кореи, отметил госсекретарь.

Он коснулся также темы сотрудничества Москвы и Вашингтона в вопросах безопасности. Стороны ведут обмен данными о терроризме, что уже обеспечило обоюдную безопасность. Информация, предоставленная российской стороной, спасла жизни американцев, и наоборот, данные из США обеспечили безопасность русских, рассказал Помпео.

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