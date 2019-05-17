Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморских границ России

В ночь на пятницу, 17 мая, стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел пятичасовую разведку недалеко от Крыма и Краснодарского края. Такая информация появилась на западных авиационных ресурсах.

Как уточняется, дальний беспилотник ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Начиная с 23:15 по московскому времени 16 мая и до рассвета 17 мая в течение пяти часов курсировал вдоль южного побережья Крыма от его западной оконечности, к югу от Керченского пролива, а также вдоль побережья Кубани до Туапсе. Всего беспилотник провел по меньшей мере четыре пролета вдоль берегов РФ на Черном море.

При этом RQ-4B Global Hawk временами приближался к побережью России на расстояние 35-45 километров, передает агентство "Интерфакс". Полет проходил на высоте 15 тысяч метров над международными водами Черного моря.

В течение недели разведывательную деятельность у границ Российской Федерации вел 21 летательный аппарат. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Истребителям из состава дежурных сил ПВО России приходилось шесть раз подниматься в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Как уточняется в сообщении, нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.

С начала мая текущего года у Черноморских границ Российской Федерации было зафиксировано шесть полетов разведывательных летательных аппаратов ВВС США, в том числе четыре дальних беспилотника RQ-4B Global Hawk, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V.