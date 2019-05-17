Путин проведет в Сочи итоговое совещание с военными

17 мая в Сочи пройдет итоговое совещание из серии весенних консультаций с военными и представителями предприятий оборонной отрасли. Встречи посвящены развитию воздушно-космических сил страны.

Мероприятия стартовали в понедельник, напоминает телеканал "Россия 24". Владимир Путин побывал на авиазаводе в Казани, в летно-испытательном центре в Ахтубинске.

16 мая в центре внимания был космос. Президент отметил, за последние годы Россия увеличила группировку спутников военного и двойного назначения в полтора раза. При этом глава государства подчеркнул, полагаться только на старые заделы в этой сфере нельзя.