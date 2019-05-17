Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

17 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп исключил Турецкую Республику из списка развивающихся стран и отменил льготный режим торговли с этой страной. Об этом сообщают представители пресс-службы Белого дома.

Американский лидер сообщил о своем решении властям Турции и конгрессу США заблаговременно – 4 марта текущего года, передает телеканал "Россия 24".

Ранее власти США сообщали, что планируют пересмотреть участие Турции в программе преференций для импорта в связи с тем, что крайне обеспокоены фактом соблюдения Анкарой критериев для доступа к ней.

В Анкаре разочарованы таким решением. Там подчеркнули, это в итоге плохо скажется на малом и среднем бизнесе непосредственно в Соединенных Штатах.