Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

Россиянин Сергей Лазарев, который представляет нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение", выступит в финале под номером 5. Лазарев вошел в десятку лучших по итогам второго полуфинала, в котором выступали 18 исполнителей. Кроме Лазарева, в следующий тур прошли представители Северной Македонии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Азербайджана.

Официальный вещатель конкурса "Евровидение-2019" в России – холдинг ВГТРК. Смотрите прямую трансляцию финала "Евровидения" с 22 часов 18 мая на телеканале "Россия 1" и на сайте eurovision.russia.tv.

Российские фанаты поддерживают музыканта не только в соцсетях, передает телеканал "Россия 24". В Москве фан-зону устроили в парке Сокольники, где была организована прямая трансляция. Несмотря на прохладную погоду, обстановка была по-летнему жаркой. В ожидании певца собравшиеся скандировали "Россия — вперед!" и махали флажками