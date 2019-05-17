Церемония прощания с Сергеем Доренко пройдет в 11:00 на Троекуровском кладбище

Прощание с Сергеем Доренко пройдет в 11 часов утра сегодня, 17 мая, на Троекуровском кладбище. Тело журналиста кремируют.

Проститься со знаменитым журналистом, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" планировали еще 12 мая. Но была запрошена дополнительная медицинская экспертиза. Химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления Доренко. Было подтверждено, что официальной причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

Сергей Доренко умер вечером 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы. Доренко было 59 лет.