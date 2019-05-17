Запуск Falcon 9 опять отложен

Ракета Falcon 9 пока не полетит на орбиту. Запуск отложили во второй раз. Ранее старту помешала непогода.

Как сообщила компания SpaceX, на этот раз причина перепроверка и обновление программного обеспечения. Запуск все же рассчитывают провести в течение недели.

Запуск Falcon 9 — часть масштабного проекта Starlink для создания глобальной сети качественного интернет-покрытия. В первую очередь SpaceX должна запустить 60 спутников. Инвестиции исчисляются миллиардами долларов, передает телеканал "Россия 24".