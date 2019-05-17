Из-за смога школы в Мехико останутся закрытыми до понедельника

Министерство образования Мексики распорядилось закрыть школы в столице страны до понедельника. Причина — сильнейший смог, из-за которого в Мехико объявлена чрезвычайная экологическая тревога.

Воздух крайне загрязнен из-за лесных пожаров. Они бушуют в Центральной Мексике на фоне долгой жары и засухи, сообщает телеканал "Россия 24".