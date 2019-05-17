В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам. Объявления о продаже они размещали на интернет-сайтах. При заказе требовалось внести предоплату — 50 процентов от стоимости.

После заключения договора и получения денег начиналось самое интересное. Злоумышленники сообщали, что товар доставить невозможно, и предлагали выбрать более дорогие комплектующие — конечно, за дополнительную плату. С клиентами, которые требовали вернуть деньги, связь прекращалась.

Кроме того, мошенники периодически меняли местоположение офисов и реквизиты организаций, а также адреса интернет-сайтов, передает телеканал "Россия 24".