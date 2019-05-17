Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

В Архангельске этой ночью пытались справиться с крупным пожаром. В районе Кегострова горел жилой двухэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, два человека погибли, есть пострадавшие. Это предварительные данные.

Теперь будут выяснять, что могло стать причиной ЧП. Очевидцы утверждают, что дом горел по всей площади. Пытаясь спастись от огня, люди выпрыгивали из окон, передает телеканал "Россия 24".