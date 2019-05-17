В Бразилии концерн Vale предупредил о возможном обрушении еще одной дамбы

В Бразилии в ближайшие дни ожидают обрушения еще одной дамбы в районе горнодобывающего предприятия. Об этом власти предупредил концерн Vale.

Именно дамбу, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, прорвало в конце января текущего года. Тогда погибли более 200 человек, грязевые потоки затопили дома и административные постройки.

Сейчас бразильские власти требуют, чтобы компания немедленно оповестила население о возможных рисках, провела эвакуацию и отправила в регион специалистов, способных оказать населению оперативную помощь в случае ЧП.