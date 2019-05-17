Путин поставил новые задачи перед космической отраслью
В Сочи пройдет итоговое совещание из серии весенних консультаций с военными и представителями предприятий оборонной отрасли. Встречи посвящены развитию воздушно-космических сил страны. Мероприятия стартовали 13 мая. Накануне говорили о развитии космической сферы.
Главной темой совещания Владимир Путин объявляет военный космос. Запуски ракет, состояние орбитальной группировки спутников — все это важнейшая составляющая обороноспособности страны. В околоземном пространстве у Воздушно-космических сил России есть существенные успехи.
"От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета, — подчеркнул Путин. — За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки комических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в полтора раза. Последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется по нормативам, зафиксированы пуски более ста пятидесяти баллистических ракет и ракетоносителей российского и иностранного производства".
Больше запусков — больше возможностей на орбите. Российские военные спутники и спутники двойного назначения все тщательнее и детальнее зондируют поверхность планеты. Обеспечивают связь и глобальную систему навигации. Страна остается одним из лидеров освоения космоса, но останавливаться на достигнутом нельзя.
"Нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы, необходимо двигаться вперед, — указал глава государства. — Прежде всего, КБ и предприятия ракетно-космической отрасли должны четко выполнять все задания гособоронзаказа. Особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов. В том числе о разрешающей способности аппаратуры наблюдения, срокам активного существования аппаратов на орбите, объемам и скорости, передаваемой по каналам космической связи информации. Подчеркну, предприятия ОПК должны вести эту работу в тесном взаимодействии с ВКС".
Весь опыт современных военных конфликтов показывает, что одной поддержки с воздуха уже недостаточно. Необходима и поддержка из космоса. Данные, поступающие с высоты в несколько сотен или даже тысяч километров спасают жизни на поле боя.
"Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем и убедились в этом вот в ходе борьбы с террористическими бандами в Сирии. Поэтому органы военного управления частей и соединений должны быть обеспечены ими в требуемом объеме и соответствующего качества. Прежде всего, современной и надежной спутниковой связью, навигационными и иными видами космических данных", — заявил президент.
Уже в ближайшем будущем все старты военных спутников будут производиться только из Плесецка. Развитие наземной инфраструктуры этого космодрома — важнейший приоритет. Владимир Путин отметил, что там уже установлена современная система запуска ракетоносителей типа "Союз-2" и "Ангара". И что не менее важно — все перспективные средства выведения спутников на орбиту теперь собираются только из комплектующих российского производства.
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