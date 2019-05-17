Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 мая 201908:55 Алексей Головко

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

В Сочи пройдет итоговое совещание из серии весенних консультаций с военными и представителями предприятий оборонной отрасли. Встречи посвящены развитию воздушно-космических сил страны. Мероприятия стартовали 13 мая. Накануне говорили о развитии космической сферы.

Главной темой совещания Владимир Путин объявляет военный космос. Запуски ракет, состояние орбитальной группировки спутников — все это важнейшая составляющая обороноспособности страны. В околоземном пространстве у Воздушно-космических сил России есть существенные успехи.

"От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета, — подчеркнул Путин. — За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки комических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в полтора раза. Последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется по нормативам, зафиксированы пуски более ста пятидесяти баллистических ракет и ракетоносителей российского и иностранного производства".


Больше запусков — больше возможностей на орбите. Российские военные спутники и спутники двойного назначения все тщательнее и детальнее зондируют поверхность планеты. Обеспечивают связь и глобальную систему навигации. Страна остается одним из лидеров освоения космоса, но останавливаться на достигнутом нельзя.

"Нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы, необходимо двигаться вперед, — указал глава государства. — Прежде всего, КБ и предприятия ракетно-космической отрасли должны четко выполнять все задания гособоронзаказа. Особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов. В том числе о разрешающей способности аппаратуры наблюдения, срокам активного существования аппаратов на орбите, объемам и скорости, передаваемой по каналам космической связи информации. Подчеркну, предприятия ОПК должны вести эту работу в тесном взаимодействии с ВКС".

Весь опыт современных военных конфликтов показывает, что одной поддержки с воздуха уже недостаточно. Необходима и поддержка из космоса. Данные, поступающие с высоты в несколько сотен или даже тысяч километров спасают жизни на поле боя.

"Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем и убедились в этом вот в ходе борьбы с террористическими бандами в Сирии. Поэтому органы военного управления частей и соединений должны быть обеспечены ими в требуемом объеме и соответствующего качества. Прежде всего, современной и надежной спутниковой связью, навигационными и иными видами космических данных", — заявил президент.

Уже в ближайшем будущем все старты военных спутников будут производиться только из Плесецка. Развитие наземной инфраструктуры этого космодрома — важнейший приоритет. Владимир Путин отметил, что там уже установлена современная система запуска ракетоносителей типа "Союз-2" и "Ангара". И что не менее важно — все перспективные средства выведения спутников на орбиту теперь собираются только из комплектующих российского производства.

Сейчас

07:24

Запуск Falcon 9 опять отложен

06:00

Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

05:47

В Персидский залив вошли американские военные корабли

03:45

РФ ответит на принятые в США санкции по акту Магнитского

00:50

Суд США вновь взял под стражу Челси Мэннинг

00:20

Сергей Лазарев прошел в финал конкурса Eurovision-2019

00:11

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

29 минут назад
Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

3 часа назад
Помпео рассказал о переговорах с Путиным и общих темах для США и России

Помпео рассказал о переговорах с Путиным и общих темах для США и России

4 часа назад

Трансляции

12:45

Пресс-подход Сергея Лаврова
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

9 часов назад
Церемония прощания с Сергеем Доренко пройдет в 11:00 на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Сергеем Доренко пройдет в 11:00 на Троекуровском кладбище

1 час назад
Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады

Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады

6 часов назад
Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

1 час назад
В Персидский залив вошли американские военные корабли

В Персидский залив вошли американские военные корабли

3 часа назад
Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

8 часов назад
Строительство храма в Екатеринбурге остановлено

Строительство храма в Екатеринбурге остановлено

11 часов назад
Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем

Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем

15 часов назад
Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

2 часа назад
Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

2 часа назад
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

20 часов назад
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

1 час назад
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

1 час назад
В Швейцарии считают, что лишение России права голоса в ПАСЕ было ошибкой

В Швейцарии считают, что лишение России права голоса в ПАСЕ было ошибкой

2 часа назад
Арестованные в США сторонники Николаса Мадуро предстанут перед судом

Арестованные в США сторонники Николаса Мадуро предстанут перед судом

2 часа назад
Самые пьющие страны в мире

Самые пьющие страны в мире

3 часа назад
Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморских границ России

Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморских границ России

3 часа назад
Обрушение здания в Шанхае: число погибших увеличилось до 10 человек

Обрушение здания в Шанхае: число погибших увеличилось до 10 человек

4 часа назад
Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями Международной контактной группы

Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями Международной контактной группы

4 часа назад
Россия ответит на принятые в США санкции по закону Магнитского

Россия ответит на принятые в США санкции по закону Магнитского

5 часов назад
В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

5 часов назад
Автор проекта пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Автор проекта пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

6 часов назад
240 тысяч на бизнес, учебу или подсобное хозяйство: как на Сахалине помогают малоимущим

240 тысяч на бизнес, учебу или подсобное хозяйство: как на Сахалине помогают малоимущим

7 часов назад
Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном

Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном

8 часов назад
Взрыв в московском Институте физической химии: подробности

Взрыв в московском Институте физической химии: подробности

14 часов назад
Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговор

Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подадут апелляцию на приговор

14 часов назад
Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти

Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти

14 часов назад
Самыми некрасивыми людьми в мире сочли британцев, поляков и россиян

Самыми некрасивыми людьми в мире сочли британцев, поляков и россиян

16 часов назад
Рукопись Войнича расшифрована? "Самый загадочный текст в истории" раскрывает новые тайны

Рукопись Войнича расшифрована? "Самый загадочный текст в истории" раскрывает новые тайны

17 часов назад
Translatotron от Google переводит речь на лету, сохраняя голос и интонации

Translatotron от Google переводит речь на лету, сохраняя голос и интонации

18 часов назад
За сутки в Москве выпала месячная норма осадков, но выходные будут теплыми

За сутки в Москве выпала месячная норма осадков, но выходные будут теплыми

19 часов назад
Появились первые фото длиннобазного УАЗ Профи

Появились первые фото длиннобазного УАЗ Профи

19 часов назад
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

20 часов назад
Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

22 часа назад
В России заработает горячая линия для дачников

В России заработает горячая линия для дачников

22 часа назад
Астрономы: у землеподобных планет больше всего шансов выжить вблизи мёртвых звёзд

Астрономы: у землеподобных планет больше всего шансов выжить вблизи мёртвых звёзд

23 часа назад
Volkswagen дал своему электропервенцу "хитрое" имя и уже обеспечил ему фурор

Volkswagen дал своему электропервенцу "хитрое" имя и уже обеспечил ему фурор

23 часа назад
Павел Дуров объяснил, почему WhatsApp никогда не будет безопасным

Павел Дуров объяснил, почему WhatsApp никогда не будет безопасным

16.05.2019 09:10
Павел Коган – 30 лет во главе оркестра: "Моя задача и задача коллег – неизменно быть на высоте"

Павел Коган – 30 лет во главе оркестра: "Моя задача и задача коллег – неизменно быть на высоте"

15.05.2019 10:32