Маурисио Перейра намерен сменить "Краснодар" на Испанию

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сообщил о своем желании покинуть российскую команду. Уругвайский футболист признался, что у него имеется несколько вариантов продолжения карьеры в одном из клубов чемпионата Испании.

"У меня есть возможность продолжить карьеру в чемпионате Испании, где мой агент провел переговоры с несколькими клубами, — сказал Перейра, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на Mundo Deportivo. – Я отрабатываю свой контракт до конца и по семейным обстоятельствам продлевать его не буду".

"Интерес "Бетиса" и "Сельты"? "Бетис" – отличная команда. Я постоянно слежу за испанским чемпионатом и знаком с клубами. "Сельта" еще одной командой, в которой я хотел бы себя проявить и доказать свое соответствие уровню лиги".

Напомним, что Перейра выступает за "Краснодар" с 2013 года. За это время он провел за "быков" 163 игры, став автором 25 голов и 25 результативных передач. Вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата России.