Налетевший на Приамурье циклон не оказал вредного воздействия на воздух в крае. Об этом сообщает ГТРК "Амур", ссылаясь на проведенные специалистами Роспотребнадзора исследования.

Как известно, накануне, 16 мая, из Монголии и Китая в Амурскую область пришли воздушные массы, принесшие с собой настоящие пыльные бури. По рассказам очевидцев, небо стало желтого цвета, пролился грязный дождь. Машины, окна домов покрылись песком.

Специалисты успокоили жителей, обнародовав лабораторные анализы. Все они в норме. Радиационный фон не увеличен. Циклон уже ушел на восток — к Хабаровскому краю. Подобные осадки с песком и пылью каждый год приносят воздушные массы из китайского Хэйхэ, прокомментировали метеорологи.